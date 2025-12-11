В Хакасии задержали пьяного мужчину, сообщившего о якобы готовящихся терактах

Ему может грозить до восьми лет лишения свободы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Житель Хакасии сообщил в экстренные службы о якобы готовящихся терактах в регионах России. Ему может грозить уголовная ответственность, говорится в сообщении пресс-службы МВД по республике.

"В ночное время по линии "112" поступило анонимное сообщение о том, что в разных регионах планируются террористические атаки. Сотрудниками уголовного розыска УМВД по городу Абакану во взаимодействии с коллегами из УФСБ России по Республике Хакасия было установлено, что сообщение сделал ранее судимый 39-летний житель региональной столицы", - говорится в сообщении.

Мужчина был задержан, он оказался в состоянии алкогольного опьянения. За совершение административного правонарушения по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) суд назначил ему двое суток ареста. Кроме того, в полиции сообщили, что в действиях мужчины усматриваются признаки преступления, предусмотренные ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма), ему может грозить до восьми лет лишения свободы.