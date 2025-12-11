Курганские власти опровергли информацию о взрыве возле школы

Правоохранительные органы не зафиксировали подобных происшествий

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Власти Курганской области опровергли информацию о взрыве денежного муляжа у одной из школ города, распространяемую в мессенджерах. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства.

"В мессенджерах распространяется недостоверная информация о взрыве денежного муляжа возле одной из школ города. Информация является фейком", - сказано в сообщении.

В правительстве уточнили, что правоохранительные органы не зафиксировали подобных происшествий, и призвали доверять информации лишь из проверенных источников.