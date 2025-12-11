В Тюменской области два человека погибли в ДТП с пассажирским автобусом

Жертвами аварии стали водитель и пассажирка автомобиля LADA Granta

ТЮМЕНЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Пассажирский автобус выехал на полосу встречного движения на 406-м км трассы Тюмень - Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области, что привело к столкновению с автомобилем "Лада-Гранта". Водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

"На 406-м километре автодороги Тюмень- Ханты-Мансийск столкнулись автобус Van Hool и LADA Granta. <...> В ДТП погибли 25-летний водитель и 22-летняя пассажирка автомобиля LADA Granta, жители города Стрежевого", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в автобусе находились 56 пассажиров, включая 11 детей. Никто из них не пострадал. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.