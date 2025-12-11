На Камчатке обследовали более 42 тыс. га в поисках пропавшего охотника

Поиск ведут как с земли, так и с воздуха

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 декабря. /ТАСС/. На Камчатке обследовали более 42 тыс. га территории в рамках операции по поиску охотника, пропавшего 16 ноября. Поиск ведется как с земли, так и с воздуха, сообщает краевой Центр обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

8 декабря в систему "112" поступило сообщение о том, что мужчина уехал в район реки Малая Романовка 16 ноября из села Эссо и до сих пор не вернулся, на связь не выходит. На поиски выехали два спасателя, сотрудник полиции и два добровольца. По прибытии группировки до сторожки было установлено, что строение частично разрушено, предположительно медведем. Следы пребывания потерявшегося на месте поиска не обнаружены.

"Совместно с экипажем воздушного судна группа вылетела на вертолете из села Эссо для проведения работ с воздуха по предполагаемым местам нахождения пропавшего. К результатам поиски не привели, обследована площадь около 42 тыс. га", - сообщает ведомство.

Поиски продолжаются.