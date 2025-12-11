Экс-заммэра Читы осудили условно за преступления с аварийным жильем

Андрей Галиморданов умышленно помешал признать 19 многоквартирных домов непригодными для жизни

Редакция сайта ТАСС

ЧИТА, 11 декабря. /ТАСС/. Бывший заместитель руководителя администрации Читы - председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства Андрей Галиморданов приговорен к условному сроку за должностные преступления, связанные с аварийным жильем. Об этом сообщили в пресс-службах прокуратуры Забайкальского края и регионального следственного управления СК РФ.

"Он признан виновным по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). <...> Суд назначил Андрею Галиморданову наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же срок, а также лишил его права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий и административно-хозяйственных функций на государственной службе и в органах местного самоуправления на два года. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении прокуратуры.

Установлено, что с 2009 по 2017 год Галиморданов был председателем межведомственной комиссии по аварийному жилью. Он умышленно помешал признать 19 многоквартирных домов непригодными для жизни. В результате их не включили в региональную адресную программу Забайкальского края по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 гг.

В частности, по настоянию Галиморданова члены комиссии при оценке 13 многоквартирных домов в Чите включили их в план по капитальному ремонту вместо расселения и сноса. Еще шесть домов не были своевременно проверены комиссией. Действия Галиморданова привели к существенному нарушению прав более 170 граждан, вынужденных до сих пор проживать в непригодном жилье.

При расследовании уголовного дела специалисты провели большой объем следственных действий по сбору доказательств совершенных преступлений. Также были проведены необходимые судебные экспертизы. В ходе предварительного следствия и в суде обвиняемый частично признал свою вину в инкриминируемых преступлениях.