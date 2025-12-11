Приговор чемпионке Украины по пауэрлифтингу Лемещенко вступил в силу

Женщину осудили на 19 лет колонии за госизмену и покушение на теракт, сообщили в ЦОС ФСБ России

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Приговор чемпионке Украины по пауэрлифтингу Юлии Лемещенко, осужденной на 19 лет колонии за госизмену и покушение на теракт, вступил в силу. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Вступил в законную силу обвинительный приговор 2-го Западного окружного военного суда в отношении агента специальных служб Украины гражданки РФ Лемещенко Юлии Вячеславовны 1983 г. р. Решением суда она приговорена к 19 годам лишения свободы", - отметили в ЦОС.

"Установлено, что осенью 2023 года в период проживания на Украине она заполнила анкету в Telegram-боте одной из террористических организаций Украины, после чего на нее вышли представители украинских спецслужб, которые осуществили ее вербовку и присвоили ей псевдоним "Луфи", - отметили в ЦОС. Она прошла специальную подготовку, включающую обращение со стрелковым оружием, обучение минно-взрывному делу и работе с БПЛА для разведывательной и иной деятельности и в августе 2024 года была направлена в Воронеж для совершения диверсий и террористических актов в отношении объектов энергетической и транспортной инфраструктуры и военнослужащих Министерства обороны РФ.

Она также самостоятельно изготовила и хранила по месту жительства взрывчатые вещества и компоненты самодельного взрывного устройства.

Следственным отделом УФСБ по Воронежской области в отношении Лемещенко было возбуждено уголовное дело по ст. 275 (государственная измена), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации), ст. 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ст. 281.2 (прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности), ч. 1 ст. 222.1 (незаконные хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств), ч. 1 ст. 223.1 (незаконные изготовление взрывчатых веществ), ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 (покушение на совершение террористического акта, совершенное организованной группой) УК РФ.

"ФСБ России вновь обращает внимание граждан на то, что спецслужбами Украины не снижается активность поиска в интернет-пространстве, соцсетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp потенциальных исполнителей терактов и диверсий с целью нанесения ущерба нашей стране, и предупреждает, что сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией недопустимо", - заявили в ЦОС, напомнив, что для лиц, совершивших подобные преступления, предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.