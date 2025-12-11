DPA: в Бранденбурге устранили утечку нефти

Вытекло не менее 200 тыс. л

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Reuters

БЕРЛИН, 11 декабря. /ТАСС/. Крупная утечка нефти, произошедшая накануне в федеральной земле Бранденбург на востоке Германии, устранена. Об этом сообщило агентство DPA.

По словам представителя Северо-восточного регионального центра управления, координирующего работы по ликвидации последствий аварии, пожарные завершили операцию между 02:00 (04:00 мск) и 03:00 (05:00 мск) в ночь на четверг. Сотрудники Ведомства технического содействия (THW, аналог МЧС) еще остаются на месте происшествия.

Инцидент был зафиксирован в среду вечером примерно в 3 км от центра общины Грамцов на трубопроводе, принадлежащем нефтеперерабатывающему заводу PCK. По данным НПЗ, утечка нефти произошла из клапанной станции на трубопроводе, соединяющем Росток и Шведт. Согласно предварительным данным, авария произошла из-за подготовительных работ к запланированной проверке трубопровода на безопасность. Умышленное внешнее вмешательство, как указали в пожарной службе, в настоящее время исключено. В результате аварии вылилось не менее 200 тыс. л нефти. Она разлилась на заболоченные сельскохозяйственные угодья, однако не просочилась глубоко в землю. По этой причине загрязнение грунтовых вод маловероятно.