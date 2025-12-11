В Словакии в ДТП пострадали четыре человека

Рейсовый автобус на скорости съехал с дороги в кювет

БРАТИСЛАВА, 11 декабря. /ТАСС/. Четыре человека получили ранения в результате аварии автобуса в Словакии. Об этом сообщил телеканал Markiza.

Рейсовый автобус на скорости съехал с дороги в кювет. На место ЧП прибыли бригады скорой помощи, медики проводят обследование пострадавших пассажиров.

В больницы были доставлены 46-летняя и 70-летняя женщины, а также 56-летний и 70-летний мужчины. Они получили травмы головы, ног и груди. Движение транспорта на участке, где произошла авария, ограничено.