В ДНР наемника из Колумбии заочно приговорили к 13 годам колонии

Мужчина участвовал в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины

Редакция сайта ТАСС

МАРИУПОЛЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) заочно приговорил 27-летнего гражданина Колумбии Сандовала Дейбера Федерико Мендеса к 13 годам колонии. Мужчина в качестве наемника принимал участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в прокуратуре ДНР.

По информации прокуратуры, Мендес воевал составе Интернационального легиона ВСУ с ноября 2023 года по август 2025 года. За участие в боевых действиях против Вооруженных сил РФ он получил в эквиваленте более 1,9 млн рублей.

"Суд заочно приговорил Мендеса к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте).