ЧП в пермском вузе произошло в ангаре, арендованном юрлицами

Там проводились испытания оборудования

ПЕРМЬ, 11 декабря. /ТАСС/. ЧП в Пермском политехническом университете произошло в ангаре, принадлежащем вузу, но арендованном юридическими лицами. Об этом сообщает СУ СК России по Пермскому краю.

"Следствием установлено, что инцидент произошел в ангаре, принадлежащем университету, который арендуют юридические лица для проведения испытаний оборудования", - сообщили в ведомстве.

По данным вуза, 11 декабря на стенде с научным оборудованием в отдельно стоящем здании комплекса ПНИПУ при испытаниях изделия произошло разрушение колеса турбины. Фрагменты колеса пробили защитные конструкции. Погибли два человека - мужчина, руководитель предприятия, изготовившего образец, и его несовершеннолетняя дочь. Также, по данным университета, пострадали три человека - представители одного из пермских предприятий: мужчины 64 и 37 лет, оба находятся в стабильном состоянии средней степени тяжести, еще один пострадавший от госпитализации отказался. При этом в СУ СК России по Пермскому краю ранее сообщали о четырех пострадавших в результате ЧП.