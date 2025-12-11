В Волгограде многодетного отца осудили за избиение и укусы детей

Мужчина получил 6,5 года лишения свободы

Редакция сайта ТАСС

ВОЛГОГРАД, 11 декабря. /ТАСС/. Суд Волгограда вынес приговор отцу шестерых детей, виновному в истязании двоих из них. Мужчина получил шесть лет шесть месяцев лишения свободы за то, что кусал и избивал их. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Волгоградской области.

"Подсудимый, являющийся отцом шестерых малолетних детей, на протяжении двух последних лет <...> унижал человеческое достоинство своих 14-летней дочери и 12-летнего сына. <...> С особой жестокостью, издевательством и мучениями для детей систематически наносил им побои руками и ногами, твердыми предметами, в том числе металлической шваброй, в область головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также волгоградец кусал своего сына и дочь. Девочку он удерживал за ее шею и растягивал ей рот пальцами. При этом в суде было доказано, что мужчина не исполнял свои родительские обязанности по воспитанию детей.

Свою вину волгоградец признал в полном объеме и раскаялся в содеянном, пояснив, что лишен родительских прав на всех шестерых детей. Судом мужчина признан виновным по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию) и п. "а", "г", "д" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание) и приговорен к 6,5 года лишения свободы со штрафом в 90 тыс. рублей. Также взыскана компенсация морального вреда в пользу двоих детей - 250 тыс. рублей каждому.