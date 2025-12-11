В ДНР наемника из Бразилии заочно приговорили к 13 годам колонии

МАРИУПОЛЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно приговорил 32-летнего наемника из Бразилии Орлея Менкато к 13 годам колонии. Мужчина принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ, сообщили в прокуратуре ДНР.

По информации прокуратуры, Менкато прибыл через Польшу на территорию Украины, заключил контракт и в составе 59-й отдельной мотопехотной бригады сухопутных войск ВСУ прошел военную подготовку на территории тренировочных баз. До лета 2025 года принимал участие в боевых действиях против военнослужащих ВС РФ. За это он получил в эквиваленте более 1,7 млн рублей.

"С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Менкато к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте).