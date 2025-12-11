{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В Приморье два человека погибли в ДТП

В больницу доставили одного пострадавшего
© Сергей Савостьянов/ТАСС, архив

ВЛАДИВОСТОК, 11 декабря. /ТАСС/. В городе Артеме в Приморском крае два человека погибли, один госпитализирован после ДТП с тремя транспортными средствами. Об этом сообщает краевая прокуратура.

"Установлено, что в вечернее время 11 декабря 2025 года в районе села Олений в Артемовском городском округе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех транспортных средств. В результате аварии от полученных травм водитель и пассажир легкового автомобиля марки Toyota Prius Alpha скончались на месте. Третий пассажир получил травмы и госпитализирован", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что ведомство контролирует установление всех обстоятельств ДТП. По результатам проверки будет дана оценка законности принятого процессуального решения.

Как сообщает УМВД по Приморскому краю, по предварительным данным, 39-летний водитель автомобиля Isuzu Elf , двигаясь со стороны Артема в направлении Владивостока, не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства и совершил столкновение с трактором. Последний, изменив от удара траекторию движения, выехал на левую полосу попутного движения, где столкнулся с автомашиной Toyota Prius Alpha.

В результате дорожно-транспортного происшествия женщина-водитель и пассажир Toyota Prius Alpha погибли на месте происшествия. Еще один пассажир Toyota получил травмы различной степени тяжести.

Движение транспортных средств на данном участке автодороги ограничено.

Теги
РоссияПермский край
Задержание российского археолога Бутягина в Польше
Задержанному в Польше археологу Бутягину может грозить до 10 лет тюрьмы
Сотрудник Эрмитажа отказался от дачи показаний в прокуратуре
Читать полностью