Пострадавшие при ЧП в пермском вузе находились в комнате управления

В лаборатории производились испытательные работы частей механического оборудования

ПЕРМЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Пострадавшие в результате ЧП на испытательном стенде Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) в момент аварии находились в комнате управления. Об этом сообщили в СУ СК России по Пермскому краю.

Погибли мужчина и ребенок. Подробности ЧП в пермском вузе
Погибли мужчина и ребенок. Подробности ЧП в пермском вузе

"11 декабря 2025 года в лаборатории сотрудниками юридического лица производились испытательные работы частей механического оборудования. По предварительным данным, деталь не выдержала нагрузки, произошло ее разрушение. Осколками детали были травмированы люди, которые находились в комнате управления", - сообщили в ведомстве.

По данным следствия, пострадали пять человек, двое из которых умерли, в том числе малолетняя девочка. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. На месте ЧП продолжают работать следователи и следователи-криминалисты регионального следственного управления.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Также проверку проводит прокуратура Ленинского района Перми.

