ТАСС: состояние главы Реутова остается крайне тяжелым

Филипп Науменко находится в отделении реанимации и интенсивной терапии для нейрохирургических больных

Глава Реутова Филипп Науменко © Официальный Telegram-канал главы Реутова Филиппа Науменко

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Состояние попавшего в ДТП главы Реутова Филиппа Науменко по-прежнему остается крайне тяжелым. Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к администрации города.

"Состояние Филиппа Анатольевича, к сожалению, пока не изменилось", - сказал собеседник агентства. Ранее в столичном НИИ Склифосовского, где находится на лечении Науменко, ТАСС сообщили, что его состояние оценивается как крайне тяжелое. "Пациент находится в отделении реанимации и интенсивной терапии для нейрохирургических больных в крайне тяжелом состоянии", - отмечал собеседник агентства.

Ранее источник ТАСС сообщил, что глава наукограда попал в ДТП на территории Нижегородской области. Его доставили в нейрохирургическое отделение НИИ Склифосовского.

Науменко возглавляет наукоград Реутов с 2023 года, до этого работал в соседней Балашихе, где с 2017 года занимал пост заместителя главы города по вопросам экономики и промышленности.