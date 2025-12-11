Литва просит Францию выдать ей задержанного экс-банкира - гражданина России

ВИЛЬНЮС, 11 декабря. /ТАСС/. Литовские правоохранительные органы просят Францию выдать ей задержанного экс-банкира Владимира Антонова, гражданина России. Об этом сообщила Генпрокуратура балтийской республики.

"Начаты необходимые юридические процедуры по передаче данного лица Литве", - говорится в сообщении. Портал Delfi сообщил, что Антонов был задержан во Франции по европейскому ордеру 9 декабря.

Владимир Антонов, а также литовец Раймондас Баранаускас были владельцами пятого по величине литовского коммерческого банка "Снорас". Баранаускас владел 25% акций, его партнеру Антонову принадлежали 68% акций. В 2011 году банк был национализирован правительством Литвы, признан неплатежеспособным и подлежащим ликвидации. Банкиры утверждали, что уничтожение банка и их преследование носит политический характер.

Во время краха банка Баранаускас и Антонов находились в Великобритании. Судебные инстанции этой страны в 2015 году постановили, что бизнесмены могут быть переданы Литве по ее европейскому ордеру на арест, поскольку нет оснований полагать, что судебное разбирательство по их делу будет необъективным. Антонов и Баранаускас покинули Великобританию, не уведомив об этом местные власти.

Оба, по версии литовской стороны, перебрались в Россию, где литовец якобы получил политическое убежище. В 2017 году парламент Литвы внес поправки в законы, по которым лица, подозреваемые в совершении финансовых преступлений в особо крупных размерах, могут быть судимы заочно. Суд назначил им по 10,5 года тюрьмы и €375,18 млн возмещения ущерба.