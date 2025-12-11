В Югре грузовик столкнулся с локомотивом

На движение поездов это не повлияло

Редакция сайта ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 декабря. /ТАСС/. Грузовик столкнулся с локомотивом на железнодорожном переезде в Ханты-Мансийском автономном округе. Инцидент на движение поездов не повлиял, сообщается в Telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

"По предварительным данным, сегодня около 15:00 местного времени (13:00 мск) на нерегулируемом железнодорожном переезде у трубной базы в поселке Барсово Сургутского района ХМАО-Югры произошло столкновение локомотива с грузовым автомобилем марки МАЗ. В результате происшествия допущено опрокидывание грузового автомобиля. Инцидент на движение поездов не повлиял, иных опасных последствий не наступило", - сказано в сообщении.

Ведомство организовало проверку по факту происшедшего. Также проверку проводит Центральное МСУТ СК России.