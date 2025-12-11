DPA: в Тюрингии выходца из Ирака задержали по подозрению в членстве в ИГ

До 2016 года 65-летний мужчина, как утверждается, активно участвовал в деятельности организации на различных должностях, в том числе в качестве боевика

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 11 декабря. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Тюрингии (восток ФРГ) задержали в Нордхаузене выходца из Ирака, подозреваемого в членстве в террористической группировке Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на прокуратуру в Йене (федеральная земля Тюрингия).

По его данным, иракец добровольно присоединился к ИГ в сентябре 2014 года. До 2016 года 65-летний мужчина, как утверждается, активно участвовал в деятельности организации на различных должностях, в том числе в качестве боевика. Он подозревается в "членстве в террористической организации за рубежом", отмечает DPA.

При этом уточняется, что задержание произошло во вторник. В отношении подозреваемого был выдан ордер на арест. В настоящее время он находится под стражей до суда.

Мужчина, как утверждается, впервые въехал в Германию в 2017 году.