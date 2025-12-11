На Украине мэр избила секретаря горсовета

Богдана Шевчука госпитализировали после нападения Натальи Баласинович

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Секретарь городского совета Василькова Киевской области Богдан Шевчук сообщил, что его во время работы избила мэр города Наталья Баласинович. В результате Шевчук был госпитализирован.

По его словам, инцидент произошел при исполнении им служебных обязанностей в помещении горсовета. "Между мной и городским главой Натальей Баласинович произошло событие, в результате которого я получил травмы и был госпитализирован в Киевскую городскую клиническую больницу №12. Врачи продолжают наблюдение за моим состоянием, ведь последствия для здоровья оказались серьезными", - написал он в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По словам секретаря, ведется расследование. Он отметил, что сотрудничает с правоохранительными органами и дает все необходимые показания.

В 2019 году Баласинович уже были предъявлены обвинения после того, как она на почве конфликта с мужем избила консьержку. На фоне скандала ее исключили из списка кандидатов в депутаты от партии "Европейская солидарность" экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).