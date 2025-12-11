ТАСС: экс-ректору ульяновского вуза Ярушкиной отменили домашний арест

Меру пресечения изменили на запрет определенных действий

УЛЬЯНОВСК, 11 декабря. /ТАСС/. Ульяновский областной суд смягчил меру пресечения бывшему ректору Ульяновского государственного технического университета (УлГТУ) Надежде Ярушкиной, освободив из-под домашнего ареста и избрав в отношении нее запрет определенных действий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Меру пресечения изменили на запрет определенных действий. Это более мягкая мера пресечения", - сказала собеседница агентства.

Ранее ТАСС сообщал, что Ленинский районный суд Ульяновска 7 февраля заключил под стражу Ярушкину, обвиняемую по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Тогда же были арестованы еще двое должностных лиц вуза, а одна обвиняемая помещена под домашний арест. 31 марта мера пресечения в отношении Ярушкиной была изменена на домашний арест.

По информации Следственного комитета РФ, представители руководства УлГТУ обвиняются в необоснованном зачислении не менее 129 иностранных студентов, не владеющих русским языком и не способных осваивать образовательную программу. За каждого зачисленного студента из бюджета Российской Федерации на счет вуза переводились средства. По данным СК, это повлекло причинение ущерба бюджету на сумму около 20 млн рублей.