В Киеве при детонации неизвестного устройства погиб человек

В СМИ ранее появились сообщения о взрыве возле станции метро "Харьковская" на востоке города

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Детонация неизвестного устройства произошла в Киеве, погиб один человек. Об этом сообщила киевская полиция.

Ранее в украинских СМИ появились сообщения о взрыве возле станции метро "Харьковская" на востоке города. "Полиция устанавливает обстоятельства взрыва в Дарницком районе столицы. По предварительной информации, в результате детонации неизвестного устройства погиб один человек и еще один был травмирован", - говорится в Telegram-канале правоохранителей.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы, криминалисты, взрывотехники и кинологи, добавили в столичной полиции.