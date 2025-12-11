В Белгородской области посредника в передаче взятки отправили под домашний арест

Руководитель аппарата администрации Старооскольского округа передал более 1 млн рублей экс-главе округа Владимиру Жданову

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 11 декабря. /ТАСС/. Меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца избрали руководителю аппарата администрации Старооскольского округа Белгородской области, проходящему по делу о взятке экс-главе округа Владимиру Жданову. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону.

В декабре 2024 года четыре сотрудника администрации Шебекинского и Старооскольского округа передали Жданову взятку в размере более 1 млн рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

"Сегодня Старооскольским городским судом Белгородской области удовлетворено ходатайство следователя регионального управления СК России об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ", - сообщили в пресс-службе, добавив, что решение принято в рамках уголовного дела о посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, обвиняемый был одним из посредников в передаче взятки главе администрации Старооскольского городского округа.

Отмечается, что расследование уголовного дела продолжается.