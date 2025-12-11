Экс-замглавы Красноперекопска осудили на три года за посредничество во взятке

Также ему назначили штраф в размере 1,5 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Бывший первый заместитель главы администрации города Красноперекопска в Республике Крым приговорен к трем годам лишения свободы за посредничество во взятке размером 1,5 млн рублей, предназначавшейся за приемку капремонта общественных территорий, сообщила прокуратура региона.

Как ранее сообщалось в СМИ, речь идет о бывшем главе города Вадиме Хомине и его заместителе Эдеме Абдукадырове. Как выяснил суд, с июля по октябрь 2020 года администрацией Красноперекопска было заключено пять муниципальных контрактов на проведение капитального ремонта общественных территорий на общую сумму более 89 млн рублей. За беспрепятственное подписание актов выполненных работ и документов, необходимых для их оплаты, бывший глава администрации запросил у подрядной организации 1,5 млн рублей. Посредником в передаче незаконного вознаграждения выступил заместитель главы администрации.

"Суд приговорил виновного к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 1,5 млн рублей. Также он лишен права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, на 3 года", - говорится в сообщении.

Как добавили в Главном следственном управлении СК России, на полученную взятку экс-глава города поручил купить автомобиль, который он оформил на родственника. Уголовное дело в отношении бывшего чиновника выделено в отдельное производство.