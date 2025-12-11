В Москве в квартире нашли тела женщины и мужчины с ножевыми ранениями

На месте работают правоохранители

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Тела мужчины и женщины с ножевыми ранениями и телесными повреждениями обнаружены в квартире жилого дома на Богородском Валу в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"В квартире жилого дома на улице Богородский Вал обнаружены тела мужчины 1962 года рождения и женщины 1988 года рождения с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения и множественных телесных повреждений", - говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе ГСУ СК Москвы, по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). На месте работают правоохранители.