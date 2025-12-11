В Тульской области отменили режим опасности атаки БПЛА

Угрозу вводили 10 декабря утром

ТУЛА, 11 декабря. /ТАСС/. Опасность атаки беспилотников, объявленную 10 декабря утром, отменили в Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

"В Тульской области отбой опасности атаки БПЛА", - написал он в своем Telegram-канале.

Режим опасности атаки БПЛА ввели в регионе около 09:30 мск 10 декабря. За прошедшее время, по данным губернатора, российские подразделения противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 31 беспилотник. Пострадавших нет, обломками было повреждено остекление одной из образовательных организаций города Алексина и помещения заправочной станции в городе Суворове.