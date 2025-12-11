Экс-министру цифрового развития Ярославской области отменили меру пресечения

Александра Королева обвиняют в получении взяток в особо крупном размере и незаконном обороте наркотиков

ЯРОСЛАВЛЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Суд отменил меру пресечения в виде запрета определенных действий бывшему министру цифрового развития Ярославской области Александру Королеву, обвиняемому в получении взяток в особо крупном размере и незаконном обороте наркотиков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

"Ярославский областной суд по апелляционному представлению прокуратуры отменил постановление об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Александра Королева, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290, ч. 1 ст. 228 УК РФ. Дело направлено в Кировский районный суд", - сказала собеседница агентства.

Кировским судом будет снова рассмотрен вопрос о мере пресечения Королеву.

Королев был задержан в результате оперативной разработки подразделения УФСБ России по Ярославской области совместно с региональным управлением СК России. 9 января суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, в октябре он был переведен под домашний арест. Королев обвиняется в совершении преступлений по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков).

По версии следствия, Королев с мая по декабрь 2024 года организовал схему получения взяток от ярославских IT-компаний. Чиновник обеспечивал победу в тендерах на реализацию государственных контрактов в области информационной безопасности и информационных технологий.