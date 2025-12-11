Дело экс-зампреда правительства Мордовии направили на новое рассмотрение

Владимира Сидорова обвиняют в мошенничестве

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Верховный суд Мордовии отменил постановление о прекращении уголовного дела о мошенничестве в отношении бывшего зампреда правительства республики Владимира Сидорова и направил дело на новое рассмотрение. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

9 сентября Ленинский районный суд Саранска прекратил дело бывшего чиновника в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Стороны обжаловали решение суда первой инстанции.

"Постановление о прекращении уголовного дела в отношении Сидорова отменено. Уголовное дело направлено на новое судебное рассмотрение в ином составе суда", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что дело вновь направлено в Ленинский районный суд Саранска.

Дело Сидорова

Сидорова обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Суд установил, что с декабря 2012 по апрель 2015 года он совершил хищение сельскохозяйственной техники, аммиачной селитры, крупного рогатого скота и денег в виде заведомо невозвратных займов в особо крупном размере, причинив Мордовии имущественный вред на общую сумму более 333,4 млн рублей.

В ходе судебного разбирательства экс-чиновник вину не признал. Поскольку на момент принятия решения предусмотренный УК РФ десятилетний срок давности уголовного преследования в отношении Сидорова истек, суд прекратил дело. Суд взыскал с Сидорова более 297 млн рублей.