ТАСС: девушку-лейтенанта ВСУ убили за переписку с находящимся в плену сослуживцем

Силовыми структурами также были предоставлены видеокадры, где пленный Гавлицкий рассказывает о взаимоотношениях с убитой

Редакция сайта ТАСС

© "Северный ветер"/ ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Начальник медпункта 156-й отдельной мехбригады ВСУ (омбр) лейтенант Ярина Мруць была ликвидирована своим командованием за общение с бывшим сослуживцем Андреем Гавлицким, который находится в плену ВС РФ. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На призыв пленного к своим родственникам с ним связаться откликнулась Ярина Мруць, представившись его подругой. Как выяснилось позже, она оказалась начальником медпункта батальона 156 омбр, и, судя по соцсетям, их отношения выходили за рамки дружеских. Сослуживцы Ярины пожаловались командованию ВСУ, что та общается с пленным. Как результат, лейтенанта Мруць моментально перевели в штурмовое подразделение, кинули на самое горячее направление и убили свои же", - рассказал собеседник агентства.

Кроме того, силовыми структурами также были предоставлены видеокадры, где пленный Гавлицкий рассказывает о взаимоотношениях с убитой. "Младший лейтенант медицинской службы Мруць Ярина Марьяновна. Служила в 24-й отдельной мехбригаде сначала на должности санитарного инструктора, потом выучилась на младшего лейтенанта. Потом приказом перевели ее в воинскую часть А5003, 156-й омбр на должность начальника медицинского пункта 2-го стрелкового батальона. У меня с ней была служба почти два года - я был на должности санитарного инструктора, она была моим командиром. У меня с ней хорошие, как и по службе были отношения, так и дружеские хорошие отношения", - сказал военнопленный.