В Крыму завели дело после избиения школьника группой детей на перемене

По информации из соцсетей, пострадавшего с травмами доставили в больницу

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Следователи в Крыму возбудили уголовное дело по факту избиения во дворе школы ребенка группой детей, сообщили в СК РФ.

"Следственными органами СК России по Республике Крым и городу Севастополю по данному факту расследуется уголовное дело. В центральный аппарат СК России затребован доклад в связи с публикацией об избиении школьника в Республике Крым", - говорится в сообщении в Telegram-канале СК.

Информация об инциденте была опубликована в социальных сетях, где говорится, что в Судаке группа детей избила ребенка на территории школьного двора во время перемены, пострадавший с травмами доставлен в больницу, проходит лечение.