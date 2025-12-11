В Крыму завели дело после избиения школьника группой детей на перемене
Редакция сайта ТАСС
16:29
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Следователи в Крыму возбудили уголовное дело по факту избиения во дворе школы ребенка группой детей, сообщили в СК РФ.
"Следственными органами СК России по Республике Крым и городу Севастополю по данному факту расследуется уголовное дело. В центральный аппарат СК России затребован доклад в связи с публикацией об избиении школьника в Республике Крым", - говорится в сообщении в Telegram-канале СК.
Информация об инциденте была опубликована в социальных сетях, где говорится, что в Судаке группа детей избила ребенка на территории школьного двора во время перемены, пострадавший с травмами доставлен в больницу, проходит лечение.