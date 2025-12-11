Директора парка аттракционов в Челябинске осудили из-за травмирования ребенка

Мужчину приговорили к трем годам шести месяцам исправительной колонии

ЧЕЛЯБИНСК, 11 декабря. /ТАСС/. Суд в Челябинске приговорил к трем годам шести месяцам исправительной колонии общего режима директора парка аттракционов, в котором восьмилетний ребенок получил тяжелые травмы при падении с воздушной подушки. Об этом сообщили в следственном управлении СК по региону.

"Приговором суда виновному назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал в пользу потерпевшего компенсацию морального вреда и материального ущерба в размере 8,6 млн рублей", - говорится в сообщении.

Подсудимый признан виновным по п.п. "б", "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Установлено, что 13 декабря 2024 года ребенок взобрался на гимнастическую стенку и прыгнул на воздушную подушку, при приземлении из нее вытеснился воздух, вследствие чего возникло давление на стороне, где находился мальчик. От удара воздушной волны его подбросило вверх, он перелетел через ограждение и упал. Ребенок получил травмы, в том числе головы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью. Отмечается, что инцидент произошел из-за того, что аттракцион был установлен с нарушением технических требований, без регистрации в Гостехнадзоре, а также без проведения оценки риска.