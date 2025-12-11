В Пермском крае на обогатительной фабрике погиб рабочий

По информации компании "Уралкалий", создана комиссия для расследования причин несчастного случая

ПЕРМЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Рабочий погиб на сильвинитовой обогатительной фабрике в Пермском крае, сообщили в пресс-службе компании "Уралкалий".

Трагедия произошла днем 11 декабря. "На сильвинитовой обогатительной фабрике СКРУ-2 в ходе проведения плановых работ был смертельно травмирован сотрудник БШСУ", - говорится в сообщении.

По информации компании, создана комиссия для расследования причин несчастного случая. Рудоуправление работает в обычном режиме.

В краевой прокуратуре сообщили, что надзорное ведомство контролирует установление обстоятельств, причин и условий гибели работника. На контроль также поставлен ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту происшествия правоохранительными органами.