В Петербурге обвалился асфальт из-за прорыва трубы с горячей водой

Под асфальт провалились четыре легковых автомобиля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Обвал асфальта произошел из-за прорыва трубы с горячей водой по адресу улица Маршала Казакова, дом 12/2, в Кировском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий. На территории происшествия работают представители "Теплосети".

В результате аварии под асфальт провалились четыре легковых автомобиля. Как сообщает пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга", организация несет страховую ответственность, и в случае подтверждения реального ущерба автовладельцы смогут получить компенсацию.

Также из-за разлива кипятка два человека получили ожоги разной степени тяжести. Одному из пострадавших была оказана помощь на месте, второго госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. По информации пресс-службы "Теплосети", сроки ремонтных работ трубы - 24 часа.

Следственный комитет Санкт-Петербурга расследует инцидент с прорывом трубы, из которой хлынул кипяток. Ведется проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств произошедшего.