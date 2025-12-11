В ДНР артиллеристов ВСУ приговорили к длительным срокам за убийства гражданских

Военнослужащие бригады Леонтьев, Долыняка, Коробицын и Бочковой по приказу непосредственного командира Стрижевского с февраля по март 2022 года выпустили 95 осколочно-фугасных снарядов по населенным пунктам ДНР

Редакция сайта ТАСС

МАРИУПОЛЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Верховный суд ДНР приговорил к длительным срокам заключения пятерых военнослужащих 55-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины, которые обстреливали населенные пункты, что привело к жертвам среди гражданских. Об этом сообщили в прокуратуре ДНР.

Суд установил, что военнослужащие бригады Леонтьев, Долыняка, Коробицын и Бочковой по приказу непосредственного командира Стрижевского с февраля по март 2022 года выпустили 95 осколочно-фугасных снарядов по населенным пунктам ДНР. Под обстрел попали поселки городского типа Старый Крым, Володарское и село Бердянское Мариупольской агломерации. В результате обстрелов погибли двое мирных жителей, два человека получили ранения различной степени тяжести.

"С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновных в зависимости от роли и степени участия к лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима сроками от 23 лет 2 месяцев до 23 лет 9 месяцев", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что военнослужащие ВСУ признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. 105 (убийство), 167 (умышленное уничтожение и повреждение имущества) и 356 (применение запрещенных средств и методов ведения войны) УК РФ.

В прокуратуре республике также отметили, что в результате обстрелов, в которых участвовали осужденные, были повреждены и разрушены 14 жилых домов, аэропорт, школа, дом культуры и другие объекты гражданской инфраструктуры. Имущественный ущерб превысил 265 млн рублей.