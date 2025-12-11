В Чебоксарах двое пострадавших после атаки БПЛА остаются в тяжелом состоянии

Для оказания помощи привлечены мультидисциплинарные бригады врачей

ЧЕБОКСАРЫ, 11 декабря. /ТАСС/. Состояние двух госпитализированных пациентов из семи, пострадавших 9 декабря после атаки беспилотных летательных аппаратов в Чебоксарах, остается тяжелым. Об этом написал в своем Telegram-канале Минздрав Чувашии.

9 декабря была совершена атака БПЛА на Чебоксары. По данным властей, в результате пострадали 14 человек, в том числе семь горожан были госпитализированы. 10 декабря состояние четверых пациентов оценивалось как тяжелое, троих больных - средней степени тяжести.

"Двое пациентов находятся в тяжелом состоянии, пятеро - в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.

Для оказания помощи привлечены мультидисциплинарные бригады врачей, проведены телемедицинские консультации с федеральными клиниками.