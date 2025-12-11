В Нижегородской области в ДТП с автобусом пострадали четыре человека

Авария произошла на 4 км автодороги Балахна - Гидроторф - Бурцевский карьер

Редакция сайта ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 декабря. /ТАСС/. Автобус и "УАЗ" столкнулись в Нижегородской области, четыре человека пострадали. Об этом сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области

Авария произошла на 4 км автодороги Балахна - Гидроторф - Бурцевский карьер. Столкнулись автобус "ПАЗ" и автомобиль "УАЗ". Автобус перевозил двух сотрудников предприятия.

"В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля и двое пассажиров автобуса были доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.