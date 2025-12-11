В Перу в ДТП с автобусом погибли восемь человек

Еще 20 пострадали, сообщил телеканал TV Peru

Редакция сайта ТАСС

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 8 человек погибли, более 20 пострадали в ДТП с участием автобуса на юге Перу. Об этом сообщил телеканал TV Peru.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением на повороте, в результате чего автобус перевернулся. Пострадавших доставили в больницу ближайшего населенного пункта, по меньшей мере пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

Автобус выехал из города Арекипа и следовал в город Сикуани в департаменте Куско.