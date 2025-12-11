Убийцу племянника первого президента Абхазии приговорили к 11 годам тюрьмы

Батал Пилия будет отбывать наказание в колонии строгого режима

СУХУМ, 12 декабря. /ТАСС/. Верховный суд Абхазии признал Батала Пилию виновным в совершении убийства племянника первого президента Абхазии Кемала Ардзинбы, совершенного в 2021 году. Его приговорили к 11 годам колонии строгого режима, сообщили в суде.

"Судебная коллегия Верховного суда Республики Абхазия <...> в открытом судебном заседании рассмотрела уголовное дело в отношении Пилия Батала Нодариевича. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 32 (пособничество в совершении преступления), частью 1 статьи 99 (убийство), частью 2 статьи 164 (умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом), 1 и 2 частей статьи 217 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) Уголовного кодекса Республики Абхазия. Пилии назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении суда.

Родной племянник Владислава Ардзинбы Кемал Ардзинба был убит 18 мая 2021 года.