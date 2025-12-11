В США приговорили к 15 годам основателя криптовалютного стартапа Terraform Labs

До Квона обвиняют в мошенничестве

НЬЮ-ЙОРК, 12 декабря. /ТАСС/. Суд южного округа штата Нью-Йорк приговорил к 15 годам лишения свободы обвиняемого в мошенничестве соучредителя криптовалютного стартапа Terraform Labs До Квона. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

Компания Terraform Labs, разработавшая токены TerraUSD и Luna, была основана в 2018 году. Весной 2022 года падение этих криптовалют повлекло за собой убытки инвесторов, превышающие $40 млрд. В США предпринимателю предъявили обвинения по девяти пунктам, ему вменяли в том числе сговор с целью отмывания средств. В августе 2025 года До Квон признал свою вину по двум пунктам - сговор с целью совершения мошенничества, а также мошенничество с использованием электронных средств.

Максимальное наказание по предъявленным обвинениям - 25 лет заключения. Прокуратура запрашивала для бизнесмена как минимум 12 лет заключения под стражей, адвокаты подсудимого настаивали на тюремном сроке длительностью максимум в 5 лет, объясняя это тем, что их клиентом двигала не жадность, а стремление продвинуть токены TerraUSD. Судья счел "совершенно необоснованной" позицию стороны защиты и заявил, что До Квон причастен к "мошенничеству эпического масштаба".

До Квон был задержан в марте 2023 года в Черногории, его выдачи одновременно потребовали США и Южная Корея. В конце 2024 года его экстрадировали в США.