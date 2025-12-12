Мошенники привлекли 10 дропперов к афере с деньгами и квартирой Долиной

Певица перевела более 180 млн рублей на счета этих людей, следует из материалов дела артистки

Лариса Долина © Константин Андреев/ ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Мошенники, которые похитили деньги певицы Ларисы Долиной и убедили ее продать квартиру, привлекли для своей аферы не менее 10 дропперов - людей, сознательно или случайно предоставивших свои банковские реквизиты для проведения незаконных операций. Об этом сказано в материалах дела артистки.

"Иск первого заместителя прокурора Центрального административного округа Москвы Чикмарева М. М. в интересах Долиной Ларисы Александровны подан к Леонтьеву Дмитрию Михайловичу, Основе Андрею Дмитриевичу, Южаниной Варваре Сергеевне, Кондукторову Василию Валерьевичу, Миловатскому Николаю Витальевичу, Быстровой Маргарите Александровне, Кольцову Дмитрию Алексеевичу, Горячеву Роману Андреевичу, Герцену Олегу Владимировичу о взыскании неосновательного обогащения, процентов за пользование чужими денежными средствами", - сказано в материалах дела. Там указано, что на банковские счета именно этих людей певица перевела свыше 180 млн рублей после того как с ней в контакт вступили мошенники, которые представились сотрудниками правоохранительных органов и Росфинмониторинга.

Все дропперы проживали в Йошкар-Оле, суд именно этого города взыскал с них деньги с процентами за неосновательное обогащение. При этом, как ранее сообщалось, организаторы преступления действовали с территории Украины.

13 августа прошлого года появилась информация, что Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины. Они систематически выходили на связь с апреля по июнь и убеждали певицу перевести накопления якобы на безопасный счет, чтобы сохранить их от противоправных посягательств. В результате Долина перевела свои сбережения на подконтрольные мошенникам счета, а также продала свою квартиру. Поняв, что ее обманули, она обратилась в полицию.

Позже на основании решения Хамовнического суда по иску Долиной сделка о продаже ее квартиры была признана недействительной. Мосгорсуд подтвердил это решение, а Второй кассационный суд общей юрисдикции 27 ноября отклонил жалобы на постановления нижестоящих судов. Покупательница квартиры Полина Лурье обратилась в Верховный суд РФ. Рассмотрение дела по жалобе на решения нижестоящих инстанций по иску Долиной к Лурье назначено на 16 декабря.