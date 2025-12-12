В Японии у префектуры Аомори произошло землетрясение магнитудой 6,7

Есть есть угроза цунами в 1 м

Редакция сайта ТАСС

© Yusuke Harada/ NurPhoto via Getty Images

ТОКИО, 12 декабря. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 6,7 зарегистрировано у побережья Японии в северо-восточной префектуре Аомори. Как сообщило национальное метеорологическое управление, есть угроза цунами высотой в 1 м.

Очаг залегал на глубине 20 км. Предупреждение об угрозе цунами касается побережья префектур Мияги, Иватэ, Аомори, а также юго-восточного побережья Хоккайдо.

8 декабря в этом же районе произошло землетрясение магнитудой 7,5, после чего на побережье обрушилось цунами высотой до 70 см. Из-за подземных толчков пострадали порядка 40 человек. Сейсмологи предупредили об угрозе сильных афтершоков.