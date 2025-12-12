На Ямале в ДТП пострадали пять человек

Их доставили в больницу

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Столкновение двух легковых автомобилей произошло на 473 км автодороги Сургут - Салехард в Ямало-Ненецком автономном округе, пять человек с различными травмами госпитализированы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО.

"В 03:23 (01:23 мск) в единую дежурно-диспетчерскую службу города Губкинского поступило сообщение о том, что на 473 км автодороги Сургут - Салехард произошло столкновение двух легковых автомобилей. С различными травмами тяжести, все были госпитализированы в больницу Губкинского", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на момент прибытия пожарных на место вызова четыре человека были заблокированы в автомобиле. Сотрудники МЧС при помощи гидравлического инструмента деблокировали пострадавших и передали медикам скорой помощи.