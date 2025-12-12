В Белгородской области назвали самые частые травмы от атак ВСУ

Около половины пострадавших в результате атак Вооруженных сил Украины жителей региона обращаются за медпомощью с травмами органов слуха

БЕЛГОРОД, 12 декабря. /ТАСС/. Около половины пострадавших в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) жителей Белгородской области обращаются за медпомощью с травмами органов слуха. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности главного врача Белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасафа Сергей Прибылов.

"Примерно половина случаев [травм] приходится на травму органов слуха, акубаротравму, которая требует комбинированного лечения в условиях специализированного стационара", - рассказал он.

По словам исполняющего обязанности заместителя главного врача по хирургической помощи Белгородской областной больницы Святителя Иоасафа Максима Хруслова, каждый пятый пострадавший мирный житель обращается в больницу с черепно-мозговой травмой, каждый третий - с комбинированным ожоговым повреждением и глубоким поражением кожи, полученными при возгорании одежды. Также часто обращаются с повреждением магистральных сосудов. Так, во время Великой Отечественной войны такие повреждения составляли 1% от общего числа, во время спецоперации - 18%.

При этом, как отметил Прибылов, пациенты с лучшим настроем легче относятся к лечению и реабилитации и быстрее выздоравливают.