В Москве на Новорижском шоссе произошло ДТП

На месте работают оперативные службы города

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. ДТП произошло в Москве на Новорижском шоссе, движение затруднено на 5 км в районе происшествия. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Новорижском шоссе (в районе Рублево) произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено на 5 км. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.