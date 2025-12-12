На Урале осудили похитившую 80 млн рублей, выделенных на питание школьников

Экономиста муниципального предприятия "Столовая №41" приговорили к трем годам лишения свободы условно

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Суд Железнодорожного района Екатеринбурга приговорил экономиста муниципального предприятия "Столовая №41" к трем годам лишения свободы условно за хищение 80 млн рублей, выделенных на питание школьников. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

"В Железнодорожном районном суде Екатеринбурга оглашен приговор главному экономисту ЕМУП "Столовая №41" Евгении Ярмош. <…> Суд признал Евгению Ярмош виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначил ей наказание в виде лишения свободы на три года. Назначенное наказание считается условным с испытательным сроком четыре года", - говорится в сообщении.

Женщина вместе с подельниками занималась хищением денег, выделяемых администрацией Екатеринбурга для организации питания в образовательных учреждениях. В результате дети получали порции меньше предусмотренных нормативами. Всего преступной группой было похищено не менее 80,1 млн рублей.

Как отметили в пресс-службе, обвиняемые возместили причиненный ущерб. Подсудимая заключила досудебное соглашение о сотрудничестве.