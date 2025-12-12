Силы ПВО сбили летевшие на Москву БПЛА

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Силы ПВО Минобороны сбили БПЛА, летевшие на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в Max.

"Еще один беспилотник, летевший на Москву, уничтожен силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - написал он.

Позднее мэр сообщил еще о трех сбитых БПЛА.

В новость были внесены изменения (8:47, 9:11 мск) - добавлена информация о БПЛА.