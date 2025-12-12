Во Владивостоке признали виновным напавшего с гарпуном и огнеметом на соседей

В ближайшее время судья определит ему меру наказания

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 12 декабря. /ТАСС/. Присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт в отношении жителя Владивостока по уголовному делу о покушении на убийство и причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

"С учетом представленных государственным обвинителем доказательств присяжные Советского районного суда города Владивостока сочли доказанным, что в июне 2023 года на территории одного из садоводческих товариществ в Советском районе Владивостока между подсудимым и соседями возник бытовой конфликт. В ходе ссоры обвиняемый применил изготовленное им самодельное зажигательное устройство. <…> После этого подсудимый взял ружье для подводной охоты и выстрелил металлической стрелой в шею потерпевшей", - уточнили в прокуратуре.

В надзорном ведомстве добавили, что в ближайшее время в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством судья определится с назначением меры наказания и итоговой квалификацией действий нападавшего.

28 июня 2023 года прокуратура Советского района Владивостока признала законным возбуждение в отношении мужчины 1958 года рождения уголовного дела по ч. 3 ст. 30 пп. "а", "д", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Отмечается, что в ходе конфликта нападавший применил против соседа самодельный огнемет и ранил в шею соседку из ружья для подводной охоты. В результате мужчина, пытавшийся остановить нападавшего, получил обширные термические ожоги, а женщине причинено проникающее ранение шеи. Оба ранения квалифицированы как тяжкий вред здоровью.