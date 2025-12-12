В Одесской области энергообъект получил повреждения

Глава областной администрации Олег Кипер отметил, что также повреждены склады

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Энергетический объект получил повреждения после взрывов в Одесской области на юге Украины, несколько населенных пунктов обесточены. Об этом сообщил глава областной администрации Олег Кипер.

"Есть повреждение объекта энергетической инфраструктуры, - написал он в своем Telegram-канале. - Ряд населенных пунктов временно без света. Восстановительные работы уже ведутся. Критическая инфраструктура работает от генераторов".

По его словам, помимо энергообъекта, повреждены склады. Кипер добавил, что произошли пожары, но их удалось ликвидировать.

В ночь на пятницу сообщалось о серии взрывов в Одессе. После этого в городе частично отключилось электро- и водоснабжение.