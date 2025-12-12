Решение суда Кубани по иску Дерипаски к Google отменили

Гражданское дело направили по подсудности в Зеленоградский районный суд Москвы

Редакция сайта ТАСС

Олег Дерипаска © Сергей Бобылев/ ТАСС

КРАСНОДАР, 12 декабря. /ТАСС/. Краснодарский краевой суд отменил решение Усть-Лабинского районного суда региона по гражданскому спору о защите чести, достоинства и деловой репутации Олега Дерипаски с компанией Google LLC и Марией Певчих (признана иноагентом в РФ) и направил материалы на рассмотрение по подсудности в Москву, сообщается в заявлении объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.

"Судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда отменила решение Усть-Лабинского районного суда, которым частично удовлетворены исковые требования Олега Дерипаски к компании Google LLC и Марии Певчих (признана иноагентом в РФ) о защите чести, достоинства и деловой репутации. Гражданское дело направлено по подсудности в Зеленоградский районный суд г. Москвы", - говорится в сообщении.

В июне Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края частично удовлетворил иск Дерипаски о защите чести, достоинства, деловой репутации к Певчих и корпорации Google. Соответствующий иск бизнесмен подал в декабре 2024 года, решение о частичном удовлетворении требований было вынесено 16 июня. Адвокат бизнесмена Алексей Мельников сообщал ТАСС, что иск связан с распространением Певчих сведений о том, что якобы Дерипаска незаконно финансирует частные военные компании.

По словам Мельникова, суд признал не соответствующими действительности, оскорбительными, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Дерипаски сведения, распространенные Певчих в интернете о финансировании ЧВК, и обязал ее в течение 10 дней с момента вступления решения суда по делу в законную силу удалить спорную видеозапись, а также обязал Google в течение 10 дней с момента вступления решения суда по делу в законную силу удалить видеозапись. Кроме того, суд взыскал с Певчих и Google в пользу Дерипаски судебную неустойку по 5 тыс. рублей за каждый день неисполнения решения суда.