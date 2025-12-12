В Подмосковье осудили супругов за торговлю новорожденным

Им назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Супруги, обвиняемые в торговле новорожденным в Подмосковье, приговорены на сроки до 4,5 года лишения свободы. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГСУ СК по Московской области, семейная пара пыталась купить ребенка.

"Собранные следователем следственного отдела по городу Щелково ГСУ СК России по Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении двух супругов, работника частного медицинского центра и роженицы. Они признаны виновными в торговле новорожденным (ч. 2 ст. ч. 2 ст. 127.1 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Приговором Щелковского городского суда фигуранты признаны виновными, двоим из них назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы, остальным - в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Следствием и судом установлено, что в феврале супруги решили купить новорожденного, после чего приступили к поискам продавца ребенка. Подыскав беременную женщину, находившуюся на территории России незаконно, договорились с ней о продаже за денежное вознаграждение новорожденного, которого она должна была родить в скором времени. Затем супруги нашли в Щелкове частный медицинский центр и врача, которая согласилась за 150 тыс. рублей помочь с родами и оформлением ребенка по паспортным данным покупателей, вступив тем самым с ними в преступный сговор. В результате врач передала роженице паспорт новоиспеченной матери, после чего дала ей медицинский препарат, который спровоцировал преждевременные роды. Затем врач вызвала скорую помощь, сообщив ложные сведения о роженице, для последующего помещения ее в городской перинатальный центр, где она родила мальчика под паспортными данными покупательницы.

18 февраля при выписке из больницы с новорожденным женщина передала его покупателям. В свою очередь супруги перевели ей деньги на банковскую карту за продажу ребенка.

О происходящем стало известно правоохранительным органам. После передачи ребенка и получения вознаграждения все фигуранты купли-продажи новорожденного были задержаны оперативными сотрудниками территориальных отделов ФСБ и МВД. Собранные следователем по уголовному делу доказательства и заключения экспертиз легли в основу обвинения.