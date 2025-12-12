В Одессе из-за проблем со светом вместо троллейбусов запустили автобусы

Глава областной администрации Олег Кипер сообщил, что из-за повреждения энергетической инфраструктуры в регионе без света остаются 90 тыс. абонентов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Движение общественного транспорта затруднено в Одессе и Одесской области на юге Украины из-за повреждений энергетической инфраструктуры, вместо трамваев и троллейбусов на маршруты выходят автобусы. Об этом сообщил глава областной администрации Олег Кипер.

"Затруднено движение общественного транспорта. В городе усилен выход автобусов на маршруты, которые дублируют движение электротранспорта, а также добавлены три социальных маршрута", - написал Кипер в своем Telegram-канале.

Он добавил, что из-за повреждения энергетической инфраструктуры в регионе без света остаются 90 тыс. абонентов. По информации национальной энергетической компании "Укрэнерго", локальные отключения света наблюдаются и в Харьковской области.

В ночь 12 декабря в Одессе было слышно несколько взрывов. После этого в городе частично отключилось электро- и водоснабжение. Утром Кипер сообщил о повреждении энергетической инфраструктуры. В свою очередь энергетический холдинг "ДТЭК" заявил, что серьезные повреждения получила уже 20-я его подстанция в Одесской области, а также объект другой энергетической компании.